Salen a la luz los secretos más escondidos de la película ‘Titanic’

Sin embargo, no siempre se creyó que la película fuera a ser tan exitosa, tal como lo apuntó el Washington Post , hubo un par de detalles que creían que condenarían la cinta. El presupuesto se había pasado, las estrellas de la película no eran ‘nadie’, las lesiones abundaban y el equipo llegó a intoxicarse.

La película resultó ser un éxito que le valió once premios Oscar en 1998, incluyendo ‘Mejor Película’ y ‘Mejor Director’. Incluso la canción principal de la cinta, interpretada por Céline Dion, se mantuvo durante tres semanas en el número uno de Billboard.

Financiada por 20th Century Fox y Paramount, ‘Titanic’ alcanzó la cifra de 200 millones de dólares, sin embargo eso no agilizó la producción. Planeada para llegar a los cines en julio, la cinta tuvo que posponer su estreno para finales de año, en el mes de diciembre.

La poca fe que se tenía en el proyecto protagonizado por los jóvenes Kate Winslet y Leonardo DiCaprio se veía justificada cuando James Cameron se pasó del presupuesto inicial. Con una suma de 100 millones de dólares Cameron no pudo terminar la película.

Kate Winslet no la pasó muy bien en la filmación

Todos recordamos a Kate Winslet como Rose, la bella chica adinerada que cae ante los encantos de Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, sin embargo los recuerdos que ella tiene de la cinta son distintos a los nuestros. Y es que mientras grababa sus escenas en el agua la actriz no la pasó muy bien.

Mientras filmaban la ‘icónica’ escena en el agua entre Rose y Jack, Winslet aseguró casi sufrir de ahogamiento. Señaló que el enorme abrigo que usó durante la escena habría sido el culpable, éste se había atorado en una puerta en el agua, explicó que tuvo que sacarse el abrigo para salir del agua, mientras trataba de recuperar el aliento el director no le dio importancia y pidió comenzar de nuevo, Winslet no se quejó para no verse como ‘cobarde’.