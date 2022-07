Muere Bill Russell, leyenda de los Celtics a los 88 años (FOTOS)

La leyenda de la NBA fallece a los 88 años

La larga carrera de Bill Russell, triunfo tras triunfo

Familiares del ex deportista se despiden

Muere Bill Russell Celtics. El mundo del deporte está de luto. Acaban de dar a conocer la lamentable muerte de la leyenda de la NBA, Bill Russell. El legendario jugador acaba de fallecer este domingo, así lo comunicaron sus familiares a través de su cuenta de Twitter, en donde postearon algunas fotografías.

Russell tuvo una larga carrera dentro del basquetbol, fue catalogado como uno de los más importantes y seguirá siendo recordado como una leyenda. Miles de fanáticos están despidiendo a la leyenda por medio de las redes sociales, en donde se dio a conocer la noticia.

Anuncian la muerte del ex entrenador

Bill Russell, la leyenda de la NBA que fue el pilar de la dinastía de los Celtics de Boston que ganó 11 campeones en 13 años — los últimos como el prime entrenador de raza negra en una liga profesional de Estados Unidos — y que marchó por los derechos civiles junto a Martin Luther King Jr., falleció el domingo. Tenía 88 años.

De acuerdo con informes de Associated Press, su familia difundió la noticia en las redes sociales. Indicaron que Russell falleció acompañado por su esposa, Jeannine. La declaración no mencionó la causa del deceso. Hasta el momento no se han dado declaraciones sobre lo sucedido. Archivado como: Muere Bill Russell Celtics