A casi seis años de su muerte, muchas teorías conspirativas han salido a la luz, algunas veces hasta diciendo que en realidad no murió. Y es que recientemente, por medio del Instagram del cantante, se publicó una imagen con un misterioso mensaje que dio mucho de qué hablar y en qué pensar.

Juan Gabriel inesperado mensaje: Internautas comienzan a hablar de lo que puede tratarse

Este mensaje no solo fue publicado en su Instagram, si no que fue visto en todas sus redes sociales. Muchos fans esperan que este mensaje sea una señal para sacar a la luz el proyecto musical que Juan Gabriel dejó ‘a medias’ luego de su sensible fallecimiento, pues este jamás salió a la luz.

"'Ya' es una canción que le escribió a Lupita D'Alessio, ¿Acaso nos están anunciando algo inédito del maestro?", "Ya porfis, díganos de qué se trata", "Ya déjenme descansar, dice", "¿Qué paso con todas las publicaciones?", "Es el dueto que Juan Gabriel grabo con la banda el recodo y la India para los dúo 3". Expresaron algunos seguidores.