Confirman la muerte de una leyenda de la NBA

Willis Reed legendario jugador de los Knicks falleció a los 80 años

“Nos esforzaremos por mantener los estándares que nos dejó”

Muere basquetbolista Willis Reed. El mundo de la NBA se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de una de sus máximas estrellas en toda la historia, se trata del basquetbolista Willis Reed ex jugador de los Knicks de Nueva York. Era conocido como el corazón y el alma de los equipos campeones de la NBA.

Cabe recordar que Reed lideró al equipo de Nueva York a su primer campeonato en el año de 1973, la noticia fue dada a conocer este martes por el equipo de los Knicks a través de sus redes sociales, en donde lamentaron la terrible pérdida. Falleció a la edad de 80 años, según el post.

Muere el basquetbolista Willis Reed

De igual manera, la Asociación de Jugadores Retirados de la NBA anunció su fallecimiento y que confirmó a través de su familia. Hasta el momento no se ha revelado las causas de su fallecimiento, sin embargo, la salud de Reed se había deteriorado recientemente y no pudo viajar a Nueva York para el 50mo aniversario del equipo de los Knicks, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Cabe recordar que fue conocido como “El Capitán”, Reed fue un pívot pequeño y un emotivo líder en los dos equipos campeones de los Knicks. Tenía un delicado tiro exterior y dureza al pelear por el balón en una época de jugadores altos en la pintura. Cientos usuarios reaccionaron en redes sociales.