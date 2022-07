Varios actores, cantantes, influencers, etc. han fallecido en esta primera mitad de año, algunos de las celebridades conocidas habían marcado una época dorada durante los años en que saltaron a la fama. Ahora las malas noticias continúan, debido a la sensible muerte de un reconocido y querido actor.

“Uno de los actores occidentales más carismáticos que jamás hayan aparecido en la gran pantalla”

En las redes sociales, sus seguidores se mostraron dolidos por la muerte del actor y lamentaron su fallecimiento: “Es triste escuchar que LQ Jones ha muerto, desde Buchanan Rides Alone y Ride the High Country hasta The Mask of Zorro, uno de los grandes actores del oeste”, dijo un usuario.

“LQ Jones es uno de esos tipos que te conoce por primera vez como si estuviera manteniendo una vieja amistad”, escribió una vez Roger Ebert al describir al actor y su apasionante proyecto. “Estuvo brillante en este episodio, un alboroto absoluto”, escribió uno en Twitter, “RIP, actor, escritor, director y alumno de Wild Bunch, LQ Jones”, comenzó otro, “Uno de los actores occidentales más carismáticos que jamás hayan aparecido en la gran pantalla y director de la brillantemente extraña A Boy and his Dog. RIP”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Muere actor LQ Jones