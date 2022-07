Pamela Silva mostró por primera vez al padre de su hijo

En un video inédito enseñó como convive con Ford

“Con este video callaste las bocas”, le comentaron

¡CONVIVE CON EL NIÑO! Tras darse a conocer el divorcio de la conductora de “Primer Impacto” y el nacimiento de su primer hijo, los rumores sobre la paternidad del menor surgieron rápidamente y más, cuando se confirmó que el menor no era hijo de su entonces esposo, César Conde.

Aunque ya había presentado al padre de su hijo, esta vez la periodista mostró clips inéditos de como ambos pasan tiempo de calidad y que mantienen una estrecha relación por el menor, algo que muchos no creían que sucediera. Tanto Pamela, como Jordan Siberry -padre del menor- se mantienen siendo amigos y hace un par de meses, la conductora confirmó que no tiene una relación sentimental con el hombre.

PAMELA SILVA MUESTRA VIDEO INÉDITO

Pamela Silva no dudó en compartir recientemente un video con el padre de su hijo, Jordan Siberry, para celebrar su cumpleaños y que mejor manera, que enseñando los momentos más especiales en la vida de ambos. La conductora decidió mostrar una serie de clips donde se ve al empresario convivir con el menor y dar a entender que siempre hubo una relación cercana entre los tres.

La conductora, aunque si bien ya había mostrado al padre de su hijo, siempre se mantuvo a raya con “enseñar” al empresario y es que, las críticas no han dejado de surgir después de que terminara su matrimonio con César Conde y confirmara que no era el padre de su hijo, Ford. Por tal motivo, varios seguidores de la periodista no han dudado en comentarle que “está cerrando bocas” al enseñar la bonita relación entre Siberry y Ford.