Muere actor de Seinfeld, Philip Baker, a los 91 años

Famoso actor de Seinfeld murió el pasado domingo

Se desconocen los motivos de su muerte

Estos son los papeles que protagonizó a lo largo de su carrera

Muere actor Philip Baker: El reconocido actor estadounidense, Philip Baker Hall, quien es conocido por haber formado parte de la serie de Seinfeld y formar parte del elenco, falleció a los 91 años de edad. De acuerdo con informes de The Sun, la estrella de televisión falleció rodeado de sus seres queridos.

La muerte de Hall fue anunciada por el periodista de Los Angeles Times Sam Farmer, quien dijo que el actor falleció en paz el domingo. “Mi vecino, amigo y una de las personas más sabias, talentosas y amables que he conocido, Philip Baker Hall, murió en paz anoche”, compartió Farmer en Twitter.

Hasta el momento, no se ha dado motivo de la muerte del actor, también, el periodista informó que el actor de 91 años “Estaba rodeado de seres queridos” y que también “El mundo tiene un espacio vacío”. En su larga carrera artística, Baker logró protagonizar papeles altamente reconocidos a nivel mundial.

The Sun informó además sobre su carrera artística, pues es reconocido al verlo como actor prolífico protagonizando cintas cinematográficas como Say Anything…, Secret Honor, Hard Eight, Duck, Boogie Nights, Magnolia, Bruce Almighty, In Good Company, The Amityville Horror y The Matador, entre otras. Archivado como: Muere actor Philip Baker