La primera vez que apareció en pantalla, fue con la cinta llamada "City Across the River", en 1948, indicó el medio. Desde ese momento, comenzó su carrera y decidió hacerse un lugar en el mundo del cine y aunque no obtuvo su propio protagónico, si logró papeles secundarios en películas como "King Rat", "The Sand Pebbles", "The St. Valentine's Day Massacre", indicó Variety.

“Pensaba en Kubrick todos los días”

Pero el cine no fue su única pasión, el actor también se destacó en series de televisión que se convirtieron en un referente como: Miami Vice, The Andy Griffith Show, Fantasy Island, SWAT, Bonanza, The Lone Ranger y The Adventures of Rin Tin Tin, informó Entertainment Weekly. Posteriormente, la última vez que apareció frente a cuadro fue en una cinta llamada: The Dark Side of the Moon”. Pero, sin duda alguna, sus papeles con Kubrick fueron algo que le marcaron y sus más cercanos, lo expresaron.

“Me entristeció ver que Joe Turkel murió. Tenía 94. Tuvimos muchos almuerzos juntos en Silver Spoon & Marco’s en West Hollywood. Me dijo que pensaba en Stanley Kubrick todos los días. Dijo que Kubrick fue el mejor director de cine de la historia. Joe hizo 3 fotos para Kubrick, “The Killing”, “Paths of Glory” y “The Shining. También estuvo en Blade Runner. “Un espléndido actor con tremenda vitalidad y un gran personaje americano. David Lloyd Glover tomó esta foto de Joe y yo en Marco’s hace varios años.”, expresó Harry Northup.