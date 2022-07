Vanessa Guzmán anuncia aparatoso accidente de coche

A través de redes sociales, anunció que un auto impactó contra el suyo por detrás

La actriz terminó en el hospital debido al golpe recibido

¡TERMINÓ EN EL HOSPITAL! Vanessa Guzmán sorprendió a sus fanáticos cuando mostró un video tras ser hospitalizada -por un par de horas- debido a un accidente automovilístico que sufrió en El Paso, Texas, donde actualmente reside. La actriz y ahora fisicoculturista, anunció que un auto terminó impactándose por la parte de atrás.

La actriz comentó en el video que por el golpe recibido terminó lastimándose el cuello, lo que le afectó en ese momento. Posteriormente, la actriz compartió en el post que no había obtenido heridas de gravedad, por lo que pudo salir del hospital a las horas; actualmente, Guzmán se prepara para otra presentación y aclaró que el accidente no la imposibilitará de hacerlo.

SUFRE APARATOSO ACCIDENTE

“Y bueno, a veces pasan cosas que uno no espera, pero confiada de que los ángeles que me acompañan desde arriba siempre están cuidándome, quiero comentarles que el día martes sufrí un pequeño accidente, una conductora me chocó, gracias a Dios no fue grave, acudí al hospital y no hay daños que perjudiquen mi salud ni tampoco mi preparación”, compartió Vanessa Guzmán en el reciente post.