Mediante una entrevista, Augusto Navarro, revela que no es el hermano de la venezolana, afirma que a pesar de tener el mismo apellido, no tiene un vínculo familiar con ella. “Daniella, pese a que tiene el mismo apellido que tengo yo, no es mi familia, no tenemos un vínculo familiar en común, no tenemos nada absolutamente nada que ver a nivel familiar”, dijo.

De igual manera, Augusto menciona sobre una publicación que compartió en las redes sociales en donde la llama prima de cariño. Fue de está manera en que el productor de Telemundo confirma que no es familiar de Daniella, y que no hay beneficios para nadie en La Casa de los Famosos.

¿Provocó la salida de Niurka?

Sobre el caso de Niurka, afirma que si tiene conocidos en el show, pero no ha influido en nada: “Peor aún, tengo entendido que la producción de este reality show está a cargo de Endemol México y ahí sí que les digo que primero no he trabajado nunca para Endemol México, no he tenido el privilegio de hacerlo”.

“Y sí posiblemente conozca a alguien allí adentro, no sé quién podría decir, porque han sido muchos años en este industria; más, sin embargo, no tengo seguimiento del reality show y por supuesto no he influido en nada, ni en la partida de Niurka Marcos del reality show ni tampoco por supuesto en la estadía de Daniella dentro del mismo reality show”, finalizó. Archivado como: Hermano Daniella Navarro Telemundo