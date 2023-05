¿Hay más amenazas?

Los comentarios no tardaron en llegar: “No manches que miedo pero tú que lindo protegiendo a la gente”, “En algún momento ví un vídeo de tiktok que ya se ha estado amenazando, lamentablemente no hizo caso. También se dice que no solo le tocó a él si no que le tocará a más gente del medio en que se desenvuelven los influencer y Youtubers”, dijeron algunos usuarios.

Por su parte, Kevin Kaletry tenía en su cuenta de Instagram, poco más de 400 seguidores, el influencer se dedicaba a compartir fotos y videos de sus actividades diarias. En uno de sus últimos posts, se puede ver al joven viajando en su motocicleta, según El Universal. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ . Archivado como: Asesinan influencer Kevin Kaletry