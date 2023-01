Miss Universo 2023: ¿Quién es Miss EE.UU, R’Bonney Gabriel? (FOTOS)

Te revelamos todos los detalles sobre la nueva Miss Universo 2023

¿A qué se dedica R’Bonney Gabriel?

La nueva revolución para el certamen de belleza más importante

Miss Universo 2023 R’Bonney Gabriel: La chica conquistó el noveno título de Miss Universo para Estados Unidos el sábado por la noche al superar a Miss Venezuela Amanda Dudamel. La 71ª edición del certamen fue celebrada en Nueva Orleans, con 84 concursantes internacionales. Miss República Dominicana Andreína Martínez fue la segunda finalista.

La joven, de 28 años, trabaja en la casa de modas sin fines de lucro Magpies & Peacocks de Houston, con la que busca usar la moda como “una fuerza para el bien” a través de la sostenibilidad y el impacto en las comunidades, informó Associated Press.

Miss Universo 2023 R’Bonney Gabriel: ¡Te contamos quién es!

Gabriel es nacida en Houston Texas, es diseñadora de modas, pero siempre le pone prioridad al medio ambiente, utilizando material reciclado para crear sus diseños. Otro de sus momentos destacados llegó cuando respondió qué cambiaría al concurso, que recientemente cambió sus reglas para permitir que participen madres y mujeres casadas. Gabriel dijo que aumentaría el límite de edad.

“Yo tengo 28 y ese es el límite para participar”, dijo. “Creo que la edad no nos define, no es algo de mañana, no es de ayer, el momento es ahora, es un tema de la actualidad”. Gabriel es de origen filipino y su misión es que las mujeres y las niñas se vean reflejadas en ella y se sientan inspiradas para lograr sus metas siendo fieles a su esencia, informó AP. Archivado como: Miss Universo 2023 R’Bonney Gabriel