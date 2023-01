¡Está muy enojada!

Tras estallar contra el triunfo de EEUU en Miss Universo, María Celeste sigue echando ‘leña al fuego’

“Debe ganar la más bella y en esta ocasión ese no fue el caso”, expresó la reconocida periodista

Luego de que R’Bonney Gabriel fuera coronada como Miss Universo 2023, la reconocida periodista María Celeste, a quien se le sigue recordando por haber estado al frente, junto a Myrka Dellanos, del programa Primer Impacto de Univisión, ‘explotó’ en redes sociales, lo cual provocó todo tipo de reacciones en sus redes sociales.

La ganadora de tres premios Emmy nacionales de periodismo no se anduvo por las ramas y escribió: “Pésima elección de Miss USA como nueva #missuniverso”, sin imaginarse todo lo que vendría a continuación, lo cual la motivó a compartir un contundente texto en sus redes sociales, o en otras palabras, para seguirle echando ‘leña al fuego’.

María Celeste veía como mejores candidatas a las representantes de Venezuela y República Dominicana

Horas después de que ‘explotara’ por el triunfo de EEUU en Miss Universo, María Celeste dio una ‘probadita’ de lo que vendría más adelante en esta misma publicación. Aquí, reveló que en dos ocasiones anteriores fue jueza de este evento y que las instrucciones que reciben es que escojan a la mujer más bella, lo cual podría prestarse a todo tipo de interpretaciones.

“A mi me encantaba la de Puerto Rico este año, que no solo era una belleza exótica y contestó muy bien también, sino que es una ingeniera que aspira con trabajar en la NASA. Y en las tres finalistas, República Dominicana y Venezuela me parecían mejores candidatas que la ganadora”, refiriéndose a R’Bonney Gabriel. Aún faltaría más por decir.