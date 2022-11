Han pasado ya 20 años desde que se estrenó la exitosa y legendaria telenovela venezolana ‘Mi Gorda Bella’, que rompió todos los récords de audiencia en su país natal, pero no sólo eso, se volvió un fenómeno en todos los países de habla hispana pues acorde a Univisión , el melodrama fue recreado en México, en India y en Malasia, pero ¿qué fue de su protagonista Natalia Streignard?

Y es que aunque hace algún tiempo E!Online hizo un recuento de las versiones de ‘Mi Gorda Bella’ en todo el mundo, lo cierto es que Natalia Streignard es la original y dijo: “No solamente fue el personaje, la novela, sino la situación actual del país pues fue un conjunto de muchas cosas, fue demasiado lindo, fue divertida, demasiado fresca, a mi me trajo muchas cosas positivas para mi como mujer, como todo, fue mágica”, comenzó diciendo la venezolana.

‘Mi Gorda Bella’ reaparece más delgada que nunca

Aunque era obvio que Natalia Streignard nunca engordó para el papel de Valentina Villanueva, pues utilizaba un traje, ahora luce más que delgada muy tonificada de tanto ejercicio, incluso más que cuando ‘reapareció’ dentro de la historia como ‘Bella de la Rosa’ personaje que era la dualidad de la ‘gorda’ y ‘la flaca’ en la telenovela.

“Imagínate, era una gorda y se supone que las protagonistas eran bellas, esbeltas, flaquitas y esta era todo lo contrario pero a la gente le encantó… Era un traje de látex, me daba muchísimo calor pero además eran unas prótesis en la boca para lucir más cachetona, no podía comer y sin embargo mi personaje vivía comiendo chocolates…”, precisó la ex actriz.