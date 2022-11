¿Nueva esperanza para Pablo Lyle?

En espera de su sentencia, que será revelada en unos días más, le dan buena noticia al actor mexicano

“Mínimo 50 años para que se eduque, es un patán”, le dicen algunos usuarios

Fue en los primeros días de octubre que Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario en contra del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años de edad, luego de un incidente que tuvieron en las calles de Miami, Florida, en los Estados Unidos, pero ahora, en espera de su sentencia, al actor mexicano le dan buena noticia, la cual causó todo tipo de reacciones.

La vida del histrión cambió para siempre el 31 de marzo de 2019 luego de que, mientras iba acompañado de su esposa, Ana Araujo, sus hijos y su cuñado, tuvo un percance vial con Juan Ricardo cuando se dirigían al aeropuerto. Tras hacerse de palabras, Pablo bajó del auto para defender a su cuñado propinándole un golpe al cubano, quien días después perdió la vida.

Pablo Lyle tendría una ligera esperanza

En el programa De primera mano de Imagen Entretenimiento, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, se comentó que el pasado 26 de octubre era la fecha estipulada para que Pablo Lyle recibiera la sentencia luego de ser declarado culpable de homicidio involuntario, sin embargo, el actor mexicano no se presentó ante la jueza, por lo que entrevistaron a Esther Valdés, experta en temas legales, para que compartiera su punto de vista.

Lo que tienes que saber

“Él dijo que no fue su intención rehusar de salir de la celda, que él falló (en) asistir a la audiencia y que no fue por culpa suya, parece que hubo algún malentendido logísticamente de su transporte de la cárcel al tribunal. Entonces, la jueza lo escuchó y dijo que estaba bien y que no había sido culpa de él y que no había actuado de mala fe y por eso no se había presentado”.