Gente cercana a Roberto Sena, su nombre verdadero, le reveló a Teleshow que el artista ya no conocía a nadie desde hace tres meses: “Es muy dura la noticia. Víctor era una persona brillante y trabajamos mucho tiempo juntos. Murió rodeado de amigos , familiares y seres queridos”, dijo la actriz Lorena Mexy, uque formó parte de algunas de sus producciones.

Luego de que le fuera detectado un tumor en el cerebro, sin contar el ACV (Accidente cerebrovascular) que tuvo el año pasado, el director Víctor Maytland fue internado de emergencia en un hospital de Villa Santa Rita en Buenos Aires, Argentina, donde, por más esfuerzos que se hicieron, no pudieron salvarle la vida. Tenía 75 años de edad.

“Se fue un pionero”, No puedo creer que murió”, “Antes de él no había nada. Fue el germen potencial de una industria que gira en torno a él”, “Me acabo de enterar de la muerte de Victor Maytland, director porn… argentino con quien tuve el agrado de conversar algunas veces, es una triste noticia, él fue pionero en el género y logró hacerse un nombre en la industria “, se puede leer en algunos mensajes.

“Al principio fue un poco duro. En especial porque mis hijas adolescentes estaban de novias, y tenían miedo de qué iban a decir las familias de los novios. Cuando todos se empezaron a dar cuenta de que en el cine porn… no hay nada raro, lo fueron aceptando”, comentó en entrevistas sonre cómo fue su llegada al mundo del cine para adultos.

“No me volví millonario, pero gané un dinero interesante”: Víctor Maytland

De ideas claras, Víctor Maytland había dicho en una entrevista que con la llegada de Internet nadie podía ganar ‘plata’ (dinero) haciendo porn… En esta misma charla, confesó que, aunque no se había vuelto millonario, había ganado ‘un dinero interesante’: “¿Qué argentino quiere poner un peso para ver porn…? Hice todo lo posible y la gente no quiere pagar. No se puede cambiar el hábito de aquellos que miran cotidianamente”.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, por medio de sus redes sociales, lamentó la muerte del cineasta: “El INCAA despide a Víctor Maytland, el emblemático director y productor de cine porn… nacional. La noticia de su fallecimiento, a los 75 años de edad, fue dada a conocer en el día de ayer a través de las redes por Hernán Panessi, autor de Porno Argento”.