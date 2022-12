Mhoni Vidente hace impactante revelación

La psíquica y clarividente cubana dice que recibió un mensaje de Vicente Fernández, quien murió el 12 de diciembre del 2021

“Lo veía como cuando estaba joven…”

¿Dejó algún pendiente? Díás después de que se cumpliera el primer aniversario luctuoso del cantante mexicano Vicente Fernández, quien murió el pasado 12 de diciembre del 2021, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente dice que recibió un mensaje del también llamado ‘Charro de Huentitán’ y sorprende a todos por lo detallado de su visión.

Cabe recordar que ‘Chente’ estuvo hospitalizado desde agosto del 2021 luego de que sufriera una caída en su rancho Los Tres Potrillos. Con el paso de los días, se temía lo peor respecto a la salud del intérprete de temas como Estos celos, Hermoso cariño y De qué manera te olvido, entre otors. Por desgracia, en pleno Día de la Virgen de Guadalupe, se confirmó la fatal noticia.

¿Qué le dijo Vicente Fernández a Mhoni Vidente?

De acuerdo con información de Telediario, en una de sus intervenciones más recientes, Mhoni Vidente dijo que Vicente Fernández se le apareció en un sueño con un mensaje dirigido a sus hijos: Vicente Jr, Gerardo, Alejandro y Alejandra. Por si fuera poco, en este sueño, ‘Chente’ le dijo que El Potrillo requiere ayuda psicológica tras su muerte, aparte de que se viene lo mejor en la relación que tiene su primogénito con la influencer y empresaria Mariana González Padilla.

“Lo veía como cuando estaba joven, delgado, su bigote negro, cantando, que lo veía en una televisora donde estaba antes, me lo topaba y me decía: ‘Mhoni, sácame una carta’, y le decía saca la carta, y sacaba la carta y le salió el As de copas, que es la casa y él ya sabía que estaba muerto, ya en el sueño, que está con Dios, en el reino”, expresó la vidente más querida por los hispanos.