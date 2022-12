Y es que según datos de las autoridades, el menor de 7 años del que aún no se difundió su nombre sacó la cabeza por la ventana del autobús para grabar con su celular cuando lamentablemente chocó contra un poste de luz y el fuerte golpe lo dejó inconsciente de inmediato ante la mirada atónita y devastada de su tía.

El niño peregrino terminó muerto estrellado contra el poste

La tragedia aconteció a la altura de las avenidas Caz y Guzmán, cerca del Instituto Tecnológico de Veracruz, en el municipio de Xalapa, y la grave lesión que sufrió el pequeño ocasionó que su tía quien lo acompañaba tuviera una crisis nerviosa al ver lo que le sucedió al niño peregrino por el que inmediatamente llegaron paramédicos.

Los cuerpos de emergencia auxiliaron al niño de 7 años quien se encontraba inconsciente pero lamentablemente no pudieron reanimarlo pues el golpe fue tan fuerte que murió casi al instante y ya no contaba con signos vitales, por lo que la tragedia conmocionó a los demás pasajeros del autobús quienes ya no llegaron a ver a la Virgen de Guadalupe.