Mhoni Vidente embarazo Shakira: ¿Será que Tom Cruise no tiene oportunidad con Shakira?

En un reciente video, la vidente volvió a tocar el tema con respecto a Shakira y confirmó que la ve iniciando una relación con alguien inmerso en el deporte y no con un actor -haciendo referencia a Tom Cruise-, sino que la ve con Tom Brady, el famoso jugador de la NFL. Pero, también no descarta una posible relación con Lewis Hamilton. Archivado como: Mhoni Vidente embarazo Shakira

“Shakira empata con Tom Cruise, pero yo creo que no. Si va a quedar con alguien de allí, con un deportista, con alguien que le gusta, pero no tanto con alguien con dotes de actuación. Alguien que le guste la Fórmula 1, que le guste el fútbol. Se me hace que Tom Brady, está más cerca de Shakira o Lewis Hamilton, con personas de ese tipo de categoría”, detalló Mhoni Vidente.