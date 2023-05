Si no que la cantante también vistió con los colores de la bandera de Argentina en su yate, lo cuál hizo que la gente enfureciera aún más. Ahora, presuntamente la cantante dice que Ángela Aguilar ya no llena sus conciertos luego de que haya hecho dichas declaraciones.

Luego de que la intérprete de ‘Dime como quieres’ dijera que es de sangre argentina también, no hay día en donde la gente le haga ‘bullying’ a la cantante en cada fotografía que publica o cuando se habla de ella, diciéndole que es de Argentina. Y es que no fueron solamente sus declaraciones…

El día que se molestó por preguntarle sobre la venta de boletos de sus conciertos

Ésta no fue la primera vez que Ángela ha sido ‘cancelada’ por la sociedad, pues recientemente le preguntaron a la cantante que sí era verdad que ya no llena conciertos, por lo cuál se mostró un tanto molesta ante la pregunta. A Ángela se le cuestionó sobre este tema luego de que aseguraran que solo se vendían el 15% de las entradas de sus conciertos.

Bastante incómoda, respondió finalmente ante esta gran ola de rumores. “Para qué te contesto es pregunta, mejor vayan al show y vean cómo no se venden los boletos. Pero la verdad yo me siento verdaderamente afortunada, contenta y feliz y libre y sonriente, estoy aquí en México. Voy a comer tacos, llevo diez días comiendo comida francesa, me hace falta algo picante”, indicó la nieta de la cantante Flor Silvestre.