“La mexicana más hermosa del mundo”, “muy guapa, ya quisiéramos muchas vernos así a esa edad, hermosa”, “¡es una diosa! ¡viva México!, “guapísima, ese color y vestido le va muy bien”, “y aún con tanto dinero siempre amable Salma, me encanta ella”, fueron algunos de los comentarios que ha recibido la mexicana a través de Instagram.

No es el único que se disfrazó de gato, también lo hizo la cantante Doja Cat, que apareció irreconocible, con el rostro caracterizado como un felino, nariz incluida, y un traje con capucha de purpurina.

La Met Gala 2023 dedicada a Karl Lagerfeld

Es el primer lunes de mayo: Bienvenidos a la manía de la gala del Met. El evento benéfico con la mayor expresión de moda del mundo está dedicado este año a uno de los diseñadores más prolíficos y controvertidos, el difunto Karl Lagerfeld, quien es el tema de la fiesta llena de estrellas, según reportó The Associated Press.

¿Cómo se sentiría el hombre del momento, que murió en 2019, acerca de todo este alboroto? Lagerfeld era un estudioso de la historia, sin duda, pero sus ojos siempre estaban puestos en el futuro. “Karl nunca quiso tener una retrospectiva cuando estaba vivo. Sentía que era un funeral. Señaló que (Cristóbal) Balenciaga y (Coco) Chanel nunca tuvieron una cuando estaban vivos”, dijo William Middleton, quien escribió la biografía “Paradise Now: The Extraordinary Life of Karl Lagerfeld”.