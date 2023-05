¡SCREAM VI más aterradora que nunca!

En exclusiva para MundoNOW te presentamos un adelanto exclusivo

te presentamos un adelanto exclusivo Podrás tener acceso a contenido adicional Ghostface aparece más aterrador que nunca en una oleada de violencia en la Gran Manzana en la “impecable” y “revolucionaria y cortante” (Meagan Navarro, Bloody Disgusting). MundoNOW tiene un adelanto en exclusiva de SCREAM VI, que estará disponible para su compra en plataformas digitales el 25 de abril de 2023 a través de Paramount Home Entertainment. Nadie está a salvo y todos son sospechosos en el exitoso thriller de Paramount Pictures y Spyglass Media Group que ha recaudado más de $167 millones de dólares en todo el mundo, tras convertirse en un rotundo éxito gracias al gusto del público. ‘SCREAM VI: La aterradora cinta’ Los cuatro sobrevivientes de los recientes asesinatos de Ghostface en Woodsboro se han mudado a la ciudad de Nueva York en busca de un nuevo comienzo. Justo cuando comienzan a sentir una sensación de normalidad, reciben esa infame llamada. Ghostface es más brutal e incansable que nunca y no se detendrá ante nada para perseguirlos. Los fanáticos que compren la película en formato digital tendrán acceso a más de una hora de contenido adicional impresionante, que incluye entrevistas detrás de cámaras con el elenco y el equipo de producción en donde discuten todo acerca de la exitosa franquicia y cómo elevaron el nivel en esta última entrega.

Los fanáticos tendrán acceso a más de una hora de contenido adicional ¡SCREAM VI esta ya disponible en plataformas digitales! Los fanáticos que compren la película en formato digital tendrán acceso a más de una hora de contenido adicional impresionante, que incluye entrevistas detrás de cámaras con el elenco y el equipo de producción en donde discuten todo acerca de la exitosa franquicia y cómo elevaron el nivel en esta última entrega. #ScreamVI. El contenido adicional se detalla a continuación: Commentary by Filmmakers—Escucha a los directores, guionistas y productor ejecutivo mientras profundizan en la realización de la nueva película. Death Comes to the City—Desde Woodsboro hasta los cinco distritos, los realizadores y el elenco discuten el reinado de terror de Ghostface en la gran ciudad.

The Faces of Death y Bloodbath at a Bodega son algunos de sus contenidos extra The Faces of Death—Únete a los cuatro principales – Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding – y al resto del elenco y equipo mientras discuten su regreso a la querida franquicia de terror.

More Meta than Meta—Entra en la secuela de la recuela con personajes nuevos y de legado. Incluye un repaso a la franquicia, huevos de Pascua ocultos y mucho más. Bloodbath at a Bodega—Ningún lugar en Nueva York está a salvo de Ghostface. An Apartment to Die For—Presencia la puesta en escena del elaborado ataque al apartamento y la escapada por la escalera, así como las acrobacias y efectos prácticos utilizados para llevar los asesinatos de Ghostface a un nivel completamente nuevo. Archivado como: ‘SCREAM VI: aterradora cinta’.

SCREAM VI; Disponible en una colección de 2 Películas en Digital a un precio especial The Night Train to Terror—Sumérgete en esta mirada detrás de cámaras aterradora de la secuencia del metro de Nueva York en la noche de Halloween. Theater of Blood—Sumérgete en la nostalgia de las películas de Scream que salieron antes. Digital Exclusive: Gag Reel— ¡Este carrete de errores te hará reír a carcajadas! SCREAM VI y SCREAM (2022) también estarán disponibles en una Colección de 2 Películas en Digital a un precio especial a partir del 25 de abril. SCREAM VI llegará en un SteelBook™ 4K Ultra HD, en 4K Ultra HD, Blu-ray™ y DVD el 11 de julio. ¡No te lo puedes perder! Archivado como: ‘SCREAM VI: aterradora cinta’.

