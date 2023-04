“Los artistas que no entienden que no es como ellos quieran, cuando ellos quieran, porque ellos quieren, si ellos quieren. Es en todo momento. Somos equipo, la prensa y nosotros. En todos lados, chicos, hay gente correcta, gente prudente; hay gente con ética y gente pende…”, declaró Niurka Marcos. Archivado como: Niurka explota contra Olivia Collins.

Así fue la reacción inmediata de los usuarios internautas

“Yo digo que la prensa está haciendo su trabajo punto y se acabó, con la pena, I’m sorry for everybody”, añadió la llamada ‘mujer escándalo’ ante las cámaras de varios medios de comunicación. “Espantada con la muerte del hijo de Maribel, así se me aflojó todo… es como cuando de verdad, sin causar ninguna risa, comienzas a rezarle a todos los santos y a todas las vírgenes para que no te pase lo mismo”.

"La hija de Olivia es una corriente punto", "Si a Olivia Collins ya había ido y no le permitieron la entrada a que volvió a ir con la hija", "Que grosera es", "No debe de comentar sobre Olivia que ella es una dama", "Que tal la patada voladora que se aventó contra la hija de Collins", "Los medios de comunicación también deberían aprender que si no quieren hablar no es no y punto", compartieron internautas.