De persecuciones a explosiones: las películas de acción más emblemáticas

Raiders of the Lost Ark presentó al mundo a Indiana Jones, uno de los héroes de acción más queridos del cine, interpretado por Harrison Ford.

Este clásico de acción y aventuras estableció el estándar de oro para el género, combinando un héroe carismático, una búsqueda de tesoros antiguos y acción ininterrumpida.

Desde persecuciones de bolas de piedra hasta fosas de serpientes, la película ofrece momentos icónicos que se han grabado en la memoria colectiva de la audiencia.

Raiders of the Lost Ark no es solo una emocionante aventura, sino también una clase magistral de narrativa, cementando su lugar en el panteón de las leyendas del cine de acción.