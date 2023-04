Grafóloga analiza palabras de la mamá y esposa de Julián Figueroa

Usuarios criticaron a la pareja del cantante, pues no creen que llorara de tristeza

Explica los movimientos de cada una cuando hablaron para la prensa La grafóloga Maryfer Centeno analizó las palabras de Maribel Guardia e Imelda Garza tras el repentino deceso de Julián Figueroa, hijo de la actriz y del cantante Joan Sebastian, quien fue encontrado tirado en su casa, una noticia que ha cimbrado al mundo del espectáculo pues estaba muy joven y su muerte está rodeada de un sinfín de rumores, de acuerdo con información de Infobae. La experta en lenguaje corporal dio su opinión luego d ver las críticas que los usuarios hicieron de la esposa del cantante fallecido, pues algunos aseguraron que llora de remordimientos, pes por alguna causa la creen responsable de su partida, pues al parecer el artista sufría de depresión porque supuestamente ya estaban separados o tenían problemas. NO CREE QUE HAYA GENTE DE DUDE DE IMELDA GARZA La experta explicó lo que ella como profesional vio en la esposa del cantante fallecido: “Yo no puedo creer que haya gente que duda acerca de esta mujer. Me parece que además hay movimientos involuntarios. Evidentemente cada persona vive el duelo de forma distinta. La esposa llora de remordimientos”, esto ante las críticas de los usuarios que no creyeron en su cara de dolor. Comentó que sus expresiones y movimientos hablan de personas que realmente muestran tristeza por un acontecimiento como esto, son genuinos de familiares llenos de dolor, dijo: “Vemos a una Maribel Guardia tratando de ser fuerte y sin embargo, claro que no puede”, se informó sobre lo que analizó Maryfer Centeno sobre lo que dijeron Maribel Guardia e Imelda Garza sobre Julián Figueroa.

Maryfer Centeno Julián Figueroa: EL DIBUJO DEL HIJO, LO MÁS TRISTE La experta se refirió a lo que la actriz comentó sobre cómo encontró a su hijo cuando regresó del teatro: “Curiosamente, cuando me iba para el teatro, me dice: ‘Mamá, ¿tienes un diurex?’, le digo: ‘Ay, papito, ya me voy corriendo para el teatro como siempre (…) Cuando llegué yo y lo encontré muerto, estaba en la pared pegado el dibujito”, comentó la mamá del fallecido. Luego la esposa explicó de qué se trataba el dibujo: “Era un dibujo que le hizo José Julián de un león grande y un león chiquito. Porque el león grande era su papá”. Allí, cuando ella hablaba de eso, la grafóloga dijo: “Nota como el tiembla la mano del estado tan alterado, nervioso en el que está, sumamente alterado. Me impresiona como hay comentarios como esos. Vemos como se tapa la cara, como tiembla, es dolorosísimo ver esto, es extraordinariamente doloroso”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Maryfer Centeno Julián Figueroa

Maryfer Centeno Julián Figueroa: SOLTÓ EL LLANTO Pero las imágenes y las expresiones de la mamá y esposa del cantante fueron tan genuinas que la experta dijo lo siguiente sobre la actriz: “Esta es una mujer que siempre nos recibe con una sonrisa. Ella decide salir a hablar con la prensa y salirle a hablar a su público es una demostración del gran amor que le tiene a su público. Es una demostración de la grandeza emocional y de la inteligencia de la señora, a pesar del dolor” Pero no pudo continuar con el análisis pues le llegó al alma: “Yo ya no puedo hacer este video, me duele muchísimo y lo hago con el único fin de decir que esto es verdad. Este es el dolor de una familia”. Con esto deja en claro que el dolor de la esposa del joven era auténtico, pese algunas críticas que recibió de los usuarios de que no era cierto. Archivado como: Maryfer Centeno Julián Figueroa

¿QUÉ DIJO MARIBEL GUARDIA ANTE LOS MEDIOS? Durante sus declaraciones Guardia no pudo contener el llanto y estuvo abrazada por su nuera, Imelda Garza Tuñón, madre del único hijo de Figueroa. “Gracias a Dios me dejó esta niña tan linda, mi nuera preciosa”, dijo Guardia al tiempo que señaló que será su labor continuar con la educación de su nieto. Guardia recordó a Figueroa como un padre dedicado. “Les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor”, dijo. “Porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo… no se lo deseo a nadie. Que vuele alto mi hijo. Sé que algún día nos vamos a volver a encontrar y espero que ahora esté con su papá”, dijo la actriz. Archivado como: Maryfer Centeno Julián Figueroa

TE PUEDE INTERESAR