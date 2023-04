Con todo y que ya son cinco los conductores de ‘Hoy Día’, Penélope, Andrea, Chiky Bombom, Daniel y Frederik, se bajarea la posibilidad de sustituir a Adamari López y el nombre que según ‘Chisme no Like’ suena más fuerte fue Juan Rivera, idea que no está tan descabellada si se toma en cuenta que apareció hace unas emisiones como ‘conductor invitado’.

Acorde a lo dicho en ‘Chisme no Like’ publicado por el portal ‘ Mamás Latinas ‘ se aseguró que Juan Rivera estaría en negociaciones con Telemundo para ocupar el lugar de Adamari López en Hoy Día, pues aparentemente los ejecutivos están maravillados con el rating que el hermano de Jenni les dio con el show de su boda en ‘La Casa de los Famosos 3’.

La salida intempestiva de Adamari López de Hoy Día y de Telemundo dejó muchas especulaciones sobre el futuro del matutino de la cadena y sobretodo de quién ocuparía el lugar de la boricua luego de que no la dejaron ni despedirse apropiadamente… ¿qué tiene que ver Juan Rivera en toda la situación?

También habría pedido dos coches del año, uno para él y otro para su esposa Brenda, además de colegios exclusivos para sus cuatro hijos: Johnny, Frido, Marina y Divine, además de un sueldo mensual bastante jugoso del que no revelaron las cifras pero lo más impactante es que quiere que Telemundo también contrate a su hermana Rosie.

Según datos de ‘Chisme no like’, Juan Rivera habría pedido varias cosas para sustituir a Adamari López en ‘Hoy Día’ comportándose como ‘un divo’ con todo y que no tiene experiencia en conducción de televisión; Javier Ceriani aseguró que el hermano de Jenni pidió una mansión en Miami con piscina.

¿Adamari López quedó humillada?

Nadie se imaginaba que la salida de Adamari López sería intempestiva y mucho menos que se planeara contratar a Juan Rivera y este a su vez pretendiera que su hermana Rosie también entrara a Telemundo, pero las fuentes de ‘Chisme no Like’ eso aseguran, aunque todavía aún no hay nada confirmado.

Esa situación contrastaría bastante con la postura que los hermanos de Jenni Rivera tenían desde hace meses al asegurar que no se aprovechaban de la fama que les dio su hermana para figurar e incluso Rosie precisó en algún momento que ya no daría ni entrevistas a ninguna cadena televisiva, pues estaba harta de los ataques… ¿Qué opinas? ¿Prefieres ver a Juan y Rosie Rivera en lugar de Adamari López? AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJERON EN ‘CHISME NO LIKE’ SOBRE JUAN RIVERA Y HOY DÍA.