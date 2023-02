Muere músico Majk Moti: “Nunca te olvidaré”

El famoso músico, también tocó para D’Orca, Gate, Metallian, Random y Wild Knight, informó Metal Journal. De hecho, se conoce que “D’Orca”, fue una agrupación que formó junto con su esposa Mel Dorca Ruiz. Al momento, la familia del guitarrista no dio declaraciones y no se conoce la causa de la muerte. A través de redes sociales, los internautas despidieron a Kupper.

“Todavía no puedo creerlo. Estoy tocando el mejor álbum de metal de todos los tiempos ahora mismo: ¡Death or Glory! Te extraño Majk, me convertiste en el fanático de Running Wild en el que me he convertido. ¡Gracias por tu música! Descanse en paz, Majk. ¡Nunca te olvidaré!”, escribieron los fanáticos, en redes sociales. Archivado como: Muere músico Majk Moti