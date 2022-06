De acuerdo con información de The Sun , la artista, de 61 años de edad, fue encontrada en el río San Lorenzo por parte de policías del estado de Nueva York, así como por integrantes de otros equipos de emergencia en Cape Vincent. Descanse en paz, Mary Mara.

Más sobre la actriz Mary Mara

Mary Mara interpretó el papel regular de la serie del Inspector Byrn Carson en el drama policial de CBS, Nash Bridges, además de actuar junto a estrellas como Michael J. Fox (The Hard Way), Billy Crystal (Mr. Saturday Night), Sandra Bullock (Love Potion No. 9), John Travolta (A Civil Action) y Mandy Patinkin (Criminal Minds, True Colors).

A la actriz, quien en septiembre cumpliría 62 años de edad, le sobreviven su hijastra, Katie Mersola, su hermana, Martha Mara, de Syracuse; otra hermana y cuñado, Susan Mara y Scott Dailey, de Kent, Washington, y un sobrino, Christopher Dailey, de Sammamish, Washington. ¡Pronta resignación!