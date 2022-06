Juez dice que NYC no puede permitir que los no ciudadanos voten en elecciones municipales.

Anulan ley que apoyaba a los extranjeros que no eran residentes de EEUU.

Se envió una solicitud de comentarios a los abogados de la ciudad.

Anulan ley Nueva York. A través de la agencia de noticias de The Associated Press se ha informado que un juez impidió el lunes que la ciudad de Nueva York permita que los no ciudadanos voten para alcalde y otros cargos municipales, una medida que los republicanos habían impugnado como inconstitucional.

En enero, Nueva York se convirtió en la primera ciudad importante de EE. UU. en otorgar derechos de voto municipal generalizados a los no ciudadanos, aunque ninguno había emitido su voto todavía. detalló la agencia de noticias de The Associated Press este lunes a primeras horas del día.

Anulan ley en Nueva York que permitía a extranjeros no ciudadanos votar en las elecciones locales

La nueva ley, aprobada por el Concejo Municipal liderado por los demócratas , permitió que más de 800,000 no ciudadanos y “Dreamers” en la ciudad de Nueva York votaran en las elecciones municipales el próximo año. La ley no afectó las elecciones presidenciales, legislativas o estatales, así lo afirmó también el portal de Telemundo.

Los partidarios de la ley dijeron que le dio una voz electoral a muchas personas que han hecho una casa en la ciudad y pagan impuestos pero enfrentan caminos difíciles hacia la ciudadanía. Lo anterior con la información recabada por la agencia The Associated Press. Archivado como: Anulan ley Nueva York.