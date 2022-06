En unos días, el juicio de Pablo Lyle sucederá y se decidirá si es culpable o no de la muerte de Juan Ricardo Hernández y mientras eso pasa, su vida personal lleva muchas semanas en polémica tras darse a conocer que aparentemente la esposa del actor, Ana Araujo le pidió el divorcio, pero ¿ahora está arrepentida?

También contó lo que vio cuando ella misma se posó frente a su reflejo: “YO FRENTE AL ESPEJO ~ Pensé que iba a llorar, de hecho salieron un par de lágrimas pero inmediatamente me di cuenta que tenía la capacidad de suavizar mi mirada y observarme con amor, con una sonrisa, pero sonriendo desde la mirada”, manifestó.

Y Ana Araujo prosiguió: “Lo que salió a través de mi ese día me confirmó que estoy creciendo, que estoy madurando, que estoy evolucionando, que el camino que estoy andando es el correcto aunque muchas veces no lo parezca. Regálate 3 min de ti frente al espejo, suaviza tu mirada y dime que ves”, continuó.

¿Hay posibilidad de que ‘cancele’ el divorcio?

Aunque le ha dolido demasiado su separación con Pablo Lyle, aparentemente fue Ana Araujo la que le pidió el divorcio al actor tras supuestas peleas y actitudes que pusieron a la pareja a fragmentar su relación debido a los conflictos de economía y por la difícil etapa legal que el galán de telenovelas pasa desde hace años.

La esposa de Pablo siguió en su publicación mientras compartió fotografías de su rostro en blanco y negro: “Inmediatamente comenzaron los pensamientos a tener una conversación con la persona del espejo, yo les permití fluir a través de mí: te amo, gracias, lo estás haciendo bien, me gustan tus cejas, tus labios, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo, tus tatuajes, me gusta que ya no te juzgues, valoro el esfuerzo que haces diario”.