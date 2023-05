Y es que ella misma fue la que contó lo de su derrame cerebral, y a través de ‘La Mesa Caliente’ hizo revelaciones que nadie esperaba: “…Ese día me levanto y estoy hablando con la amiga mía y me dice: ‘Ay Mari, tú tienes la boca virada y el ojito apagado’. Yo ignorante. ¿Qué voy a pensar yo? Le digo: ‘ay nena sí, eso es que me inyecté los labios, eso es parte de eso'”, manifestó, sin saber que se trataba de algo peor.

¿Quedó paralizada?

Y es que cuando no consideraba que era algo de cuidado, decidió llamar a su médico y le dijeron que acababa de sufrir un derrame, por lo que le cuestionó si se encontraba bien: “Mi médico me dijo: ‘¿Mary, tú estas bien? Porque yo creo que a ti te dio un stroke (infarto)”, admitiendo que en ningún momento sintió dolor de cabeza.

Continuó con su experiencia: “A mí no me dio absolutamente nada, yo no sentí nada. Al otro día me hago los exámenes. Sí me dio un derrame cerebral, pero fue algo leve. ¿En qué momento? No lo sentí”, precisó la empresaria de 45 años que confesó trabajar mucho y de repente estar bastante presionada por sus actividades.