La conductora estadounidense-cubana no apareció en la más reciente emisión

Myrka lanza comunicado y da a conocer el poderoso motivo

La controversial participación de Dellanos como jueza de Miss Universo Myrka Dellanos se ausenta de La Mesa Caliente: Myrka estuvo llena de grandes sorpresas la semana pasada, pues tras su participación como jueza en el certamen de belleza Miss Universo 2023, la bella conductora no recibió precisamente los mejores comentarios, pues tuvo que responder a los ataques que recibió. Y es que, tras su participación en dicho certamen, Myrka estuvo teniendo algunos conflictos, incluso respondió a lo que la también periodista María Celeste Arrarás por su desacuerdo al elegir la ganadora de Miss Universo. Ahora Myrka no apareció en el programa más reciente de 'La Mesa Caliente', te revelamos el por qué. Se ausenta la conductora de 'La Mesa Caliente', ¿Por qué? La guapa conductora se ausentó en la más reciente transmisión de La Mesa Caliente de Telemundo, desatando una ola de dudas sobre lo que podría estar ocurriendo con la experimentada periodista, incluso muchos preguntándose si es que salió definitivamente. Para suerte de muchos, esto no es así, pues Myrka dio a conocer los motivos por los cuales no apareció en La Mesa Caliente. Y es que, a través de sus historias de Instagram, Dellanos aseguró no sentirse 'muy bien' por un importante motivo.

Myrka Dellanos se ausenta de La Mesa Caliente: El poderoso motivo por el cual no estuvo en la emisión del programa El motivo que llevó a la cubana y estadounidense a ausentarse del programa es básicamente, porque está enferma, así lo comunicó: "Me siento muy mal, con dolores de cuerpo, oídos y tos. No voy a poder estar en La mesa caliente hoy. Les extrañaré", aseguró Myrka Dellanos. Myrka además, dio a conocer que se hizo la prueba de Covid-19 para descartar que ésta enfermedad sea el origen del porque siente estos síntomas. Para alivio de muchos, esto confirmó que no se trata de nada malo, si no que solamente no se encuentra en estos momentos bien de salud.

Los problemas en los que la periodista se envolvió por estar de jueza en Miss Universo La controversial participación de la presentadora y periodista de 57 años, la llevó a recibir una enorme ola de críticas en redes sociales, no por su participación en sí, si no porque el jurado eligió como ganadora a Miss Estados Unidos, y no a Miss Venezuela como muchos lo esperaban. Y es que Myrka Dellanos decidió responder a todas estas críticas en donde la gente insinuaba que se había 'vendido' y que no era posible que el resultado fuera ese. Por el cuál, además de responderle a los internautas, también respondió a las críticas de María Celeste, quien dijo que cuando ella fue jueza, debían elegir a la 'más bella'.

Myrka Dellanos se ausenta de La Mesa Caliente: Así le respondió a María Celeste Arrarás Myrka, quien este año formó parte del comité de la selección para la nueva Miss Universo, decidió responder a las declaraciones hechas por María Celeste en La Mesa Caliente. "Yo creo que todo el mundo sabe que estamos en otra era, hay una nueva dueña de Miss Universo. María Celeste fue jurado en el 2003, en el 2006. Ha pasado mucho tiempo y siempre hay una progresión, los años continúan. Estamos ya en el 2023 y las cosas han cambiado", comenzó diciendo. "Lamentablemente tal vez ustedes quieren que sea solo la mujer más bella, que solo sea la belleza física, pero hay una belleza integral. Y nos dijeron, a mí me dieron instrucciones personalmente de que lo que querían era que no fuese un concurso de belleza ya, lo que quieren es una embajadora mundial que se pueda presentar enfrente de la ONU a hablar acerca de ciertos temas que les conciernen, ser una mujer que ya le sirve a la comunidad, ser una persona que tiene elegancia, ser una persona que puede conversar", expresó la presentadora del programa de Telemundo.

