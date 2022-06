Entre ellos se encuentra la polémica, Maripily, quien es una reconocida actriz, modelo y presentadora de televisión puertorriqueña. Ella se ha destacado por siempre estar en el ojo del huracán con sus actuaciones frente a la cámara y ahora no fue la excepción.

Uno de los integrantes de la casa que más se ha visto afectado por estar encerrado, es el ex prometido de Adamari López, Toni Costa, quien se ha visto en varias ocasiones romper en llanto. Incluso en el show a tocado el tema de su ex varias veces, ¿será que la extraña?

Fue en ese momento cuando Maripily dijo que todos estaban usando estrategias para ganar el show, y mientras Ada continuaba hablando, la modelo la interrumpe arremetiendo en contra de su ex prometido. "Todos tienen estrategias como el llorón de tu ex", fueron las palabras hacía la boricua.

Cuando la modelo fitness dijo eso, la reacción de la conductora de Hoy Día fue sorprendente, debido a que quedó como paralizada, y sin hacer ningún gesto o movimiento. Cabe recordar que la ex actriz no le gusta hablar del tema de Toni Costa, en cada programa siempre cambia el tema.

“Se tenia que decir y se dijo”

Cabe mencionar que la gran mayoría de los usuarios apoyaron las palabras de Maripily, y aseguran que el español ha sabido hacer su estrategia para no ser eliminado de la casa: “Que horror ser conocido por el llorón manipulable, pero según dice Adamari “están jugando” y Tony está jugando al llorón”, dijo un internauta.

"Se tenia que decir y se dijo", "Muy cierto por que si no habla de su hija y de Ada ese Toni no estuviera, hay se hace grande por ellas", "Pues por eso se deberían de fijar con quien se casan para que después no hablen mierd…", "María del Pilar Rivera @maripilyoficial directo al grano y sin pelos en la lengua", fueron algunos comentarios.