Marie Leguizamo habla en exclusiva para Mundo Now

La productora habla de su éxito en México y en EEUU.

Revela cómo es producir el programa de comedia Last One Laughing (LOL)

Marie Leguizamo LOL. Marie Leguizamo es una productora ejecutiva nominada al Emmy con una amplia experiencia en la producción de televisión hispana en EE. UU. y en Latinoamérica: ha trabajado en cadenas importantes como MTV, Univision y Telemundo. También ha sido reconocida dos veces por los International Emmy con nominaciones por su trabajo en La Voz Kids, y recibió una nominación al Daytime Emmy por Last One Laughing: Mexico.

Como jefa de Banijay México y EE. UU. Hispanic, Marie lidera los esfuerzos para desarrollar el centro de producción enfocado en América Latina para formato de comedia Last One Laughing, después de seis temporadas exitosas del programa en México. Ahora habla en exclusiva para Mundo Now y revela los detalles de su éxito y de su nuevo estudio.

Marie Leguizamo LOL: ¿Cuáles son los retos principales que planeas enfrentar y lograr con este nuevo estudio?

“Bueno, la Ciudad de México es mi segunda casa hace cinco años ya, era obvio para hacer el estudio ahí. Más que todo porque es un mercado que está creciendo muchísimo con los streamers, con los nuevos canales, con nuevas oportunidades de poder producir. Yo vivo entre Los Ángeles y la Ciudad de México, paso mucho tiempo allá?.

“Emocionada, lanzamos la oficina el 5 de mayo de este año, lanzamos la empresa en enero y ya en estos nueve meses hemos hecho muchísimas cosas. Producimos un hub para LOL que hemos estado creando nuevas formatos. Estamos trabajando con formatos en la librería y estoy muy ocupada”.