“Quizás estamos viviendo los últimos días de Andrés García”

Con 81 años de edad, y con una imagen muy diferente a la que se le recuerda, Andrés García no dudó en decir que quizás esté viviendo sus últimos días: “Me siento muy enfermo y muy débil, pero vamos a ver qué nos dicen y qué nos informan. Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes, y a los que no son tan jóvenes, sobre la cirrosis hepática”.

“Yo ya cumplo 82 años. Yo pensé que eran historias de nuestros papás, que son cuentos, porque nunca conocí a nadie con cirrosis hepática. Quiero informarles, y ojalá les sirva de algo, piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar esta enfermedad y créanme que no es agradable. Mi mujer Margarita me aguanta todas las pende… que hago, porque a causa de lo mal que me siento, no tengo buen humor… Si me toca morirme, me voy a morir”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).