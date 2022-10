¿Será cierto?

Se asegura en redes sociales que a Maribel Guardia le pidieron no ir escotada al colegio de monjas de su nieto

“A cierta edad, una ya debe vestirse como señora decente y no andar disfrazada de mujerzuela de table dance” ¿La humillaron? En pleno siglo XXI, se asegura en redes sociales que a la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia le pidieron no ir escotada al colegio de monjas de su nieto José Julián, hijo de Julián Figueroa e Ime Garza-Tuñón, por lo que no le quedó de otra que hacer caso y dejarse ver con una imagen muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus seguidores. Desde hace unas semanas, la artista participa en la puesta en escena Lagunilla mi barrio junto a Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, Lisardo, Alma Cero, Freddy y Germán Ortega, o Los Mascabrothers y Violeta Isfel, así como con José Luis Guarneros El Macaco y Lenny Zundel. A sus 63 años de edad, está más activa que nunca. Maribel Guardia estuvo a punto de participar en Siempre reinas Luego del estreno del reality show Siempre reinas, disponible en Netflix y que cuenta con las participaciones de Lorena Herrera, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lucía Mendez, se dio a conocer que quien estuvo a punto de participar en este proyecto fue la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, de acuerdo con información de Infobae. Fue la propia Lorena, de quien muchos se sorprendieron que participara en este reality por la diferencia de edad que existe con las otras 3 artistas, la que comentó que Maribel estaba contemplada, pero simplemente no pudo por exceso de trabajo, pues además de Lagunilla mi barrio, se encontraba grabando la segunda parte de la telenovela Corona de lágrimas.

“Una ya debe vestirse como señora decente” A través de la cuenta de Twitter de Doña Carmelita, se aseguró que le pidieron a la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia no ir escotada al colegio de monjas de su nieto, aunque compartió esta información fiel al estilo de esta cuenta: “Ay hijas, ¿cuántas veces no se los he dicho? Que a cierta edad, una ya debe vestirse como señora decente y no andar disfrazada de mujerzuela de table dance”. “Semejante humillación que le hicieron las monjas del colegio a donde va el nietecito de Maribel Guardia, pues manchar la moral del recinto que estaría lleno de padres de familia. Que no querían ni lentejuelones, ni escotes pronunciados, ni minifaldas que dejaran ver la entrepierna. Y pues ni modo, el mensaje le llegò a Maribel y adora tanto al chamaquito, hijo de su único vástago, que a la vedette no le quedó de otra…”.

Maribel Guardia lució un outfit ‘color negro cuervo’ En esta misma publicación, se criticó el outfit que lució Maribel Guardia en el festejo de su nieto en su colegio, el cual describen de color negro cuervo y que parece de Halloween, “con un gorrete espantoso y una falda largo midi que le llegaba a medio tobillo”: “Las madres estaban tan felices que hasta posaron para la foto con ella”. No pasó mucho tiempo para que los usuarios expresaran sus puntos de vista: “Es verdad, hasta amenazaron con excomulgarla si no iba recatada, pues las monjas no la bajan de profana, libertina e inmoral”, “La verdad es que muchas mamás se han quejado por su manera de vestir. Aseguran que alborota a sus maridos. Y de vulgar no la bajan”, “Pero en lo del escote si no entendió, ahí se las veo muy paraditas”.

Critican que Maribel Guardia no sabe vestir ‘de forma formal’ Por otra parte, varias personas coincidieron en que Maribel Guardia no sabe vestir formal: “Parece disfraz. O sea, la señora no sabe vestir decentemente, solo para la TV y en forma vedette”, “Estoy de acuerdo, pero con ese atuendo que llevó o no sabe vestir de forma formal o quiso hacerse la chistosa y la cara de la nuera pues lo dice todo”, “Ella siempre anda en vedette sensual de teatro del pueblo”. “Y aun así, si le dio al escote. Yo me topé algún día con ella en un súper y ni de broma pensabas que era ella, traía una sudadera y pantalón de mezclilla. Claro que se puede, pero pues quien no enseña, no vende”, “Queda comprobado que le falta estilo y categoría para saber vestir de acuerdo a la ocasión y sobre todo respeto hacia ella misma y su familia”, se puede leer en más comentarios.