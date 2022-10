Lo sorpresivo de dicha situación es que se supo que el novio de Beatriz Álvarez Guerra no tenía licencia para conducir, lo que sin duda complicó su situación cuando fue detenido por las autoridades. El hombre perdió el control del coche en una curva y el automóvil se salió de la carretera para caer a un río.

El novio de la actriz ¿no la intentó salvar?

Cuando el coche cayó al río, el novio de Beatriz Álvarez Guerra consiguió salir pero la chica quedó atorada dentro y lamentablemente no fue salvada a tiempo pues murió ahogada; la pareja de la actriz intentó sacarla del auto pero no pudo, por lo que procedió a salir a la carretera y pedir ayuda pero no logró que nadie lo auxiliara.

Los servicios de emergencia arribaron a la escena del accidente minutos después y lograron sacar el cuerpo de Beatriz Álvarez Guerra para darle reanimación, pero todo fue inútil pues ahí mismo fue declarada muerta por ahogamiento, mientras el novio tuvo que ser arrestado para ir a declarar sobre lo que había sucedido.