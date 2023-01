La presentadora comenzó narrando el principio de cómo descubrió su infidelidad. “Hace 15 años, 12 años de casada y feliz, y de pronto, lo que menos te imaginas, las revistas hablaban de que mi esposo me era infiel, de que tenía una relación y yo no entendía qué sucedía. Efectivamente, me era infiel”, comenzó diciendo la presentadora. Archivado como: María Antonieta Collins revela infidelidad

María Antonieta Collins revela infidelidad: Aseguró que no esperaba tal traición

Sin embargo, María Antonieta reveló que no existían redes sociales en aquel entonces, y por ende fue más difícil descubrir lo ocurrido. “La otra parte estaba llenando de gasolina aquello en todos los medios, no había redes sociales, no había más que blackberries, por eso no tuvo ese impacto”.

Pese a los errores que cometió su entonces marido, la presentadora de Despierta América reveló que vendría una situación que empeoraría todo. “Un hombre sano, de pronto un cáncer se lo llevó en 7 meses y 11 días, y yo estuve junto a él y lo volvería a hacer”, dijo. Archivado como: María Antonieta Collins revela infidelidad