Sin embargo, para los artistas no es fácil manejar ellos mismos sus redes sociales pues no todo es ‘miel sobre hojuelas’ en los comentarios que les envían sus seguidores, pues también existen ‘haters’, personas que se dedican a esparcir odio y comentarios negativos y desagradables y eso le acaba de suceder a Francisca.

Y es que, la morena de fuego recién convertida en mamá, vive la mejor etapa de su vida y no va a permitir que personas externas la juzguen de mala manera y mucho menos la insulten o la hagan sentir menos, pues ella se ha ganado la admiración, el respeto y el cariño de la gente y sus compañeros de profesión con su trabajo y carisma… con lo que respondió lo deja más que claro.

‘Pregúntenme o cuéntenme algo’, es el inocente comentario que hizo Francisca a sus seguidores por medio de Instagram con el objetivo de interactuar con sus seguidores y jamás esperó que recibiría una ofensa por parte de una mujer que sin duda no dudó en sacar su envidia contra la presentadora de Despierta América.

Y es que la conductora de Despierta América fue muy inteligente para responder el insulto de la mujer y no se quedó con las ganas de evidenciarla y dejarla en mal con su contestación: “De la abundancia del corazón, habla la boca”, comenzó diciendo Francisca con una sonrisa en la cara desde el set del matutino que conduce.

La gente defiende a la conductora de Despierta América del insulto que recibió

A semejante reacción por parte de la morena de fuego, le siguieron muchos comentarios de sus seguidores quienes encantados opinaron: “mucha clase es lo que tienes Francisca! Bravo por esa respuesta!”, “Eres Bella… firma aquí carajo! Hay mucha gente falta de amor! Dios mío pobrecitos aquellos cuyos que solo quieren llamar la atención haciendo un clamor pidiendo el amor que de niños nunca nadie les dio”, “ERES HERMOSA! Y tu don de gente, tu trato con los que no conoces, eso habla más de tu belleza interna”, se puede leer.

Pero más personas clamaron su apoyo: “Te la desayunaste”, “Eres bella por dentro y fuera no hagas caso!”, “eres bellisima. Solo damos lo que tenemos dentro”, “Ayyy mi Fran tu eres LUZ mi reina! Usted no haga caso a eso. Lamentablemente, Hay muchas personas con falta de Dios y amor, que no saben lo que es agradecer la vida y la salud que se nos da”, “Belleza integral , Bella por fuera y por dentro”, “NIVEL de respuesta. Pa’ que sean serios”, opinaron amigos y seguidores de la morena. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA RESPONDIENDO EL INSULTO.