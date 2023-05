Esto sucedió durante el marco de la ‘Convención Nacional’ del Partido Verde Ecologista de México, donde se dijo lo que pasará, enfrente del público, lo que podría ser algo que nunca olvidará la cantante mexicana, pus aunque no quiera, le afecta directamente en su vida con el político mexicano.

Y es que durante esa convención, el exgobernador de Chiapas fue proclamado precandidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Entonces, de ganar la Ex RBD ocuparía el puesto como primera dama de México, algo que cambiaría su vida de llegar a ganar las elecciones en el país.

Manuel Velasco Anahí: LA APOYAN

En la cuenta de Hoy Día la gente comenzó a opinar: «A pues ya está ganada el va a ganar por ella la gente la ama y así es el ser humano», «Uy no otro Peña Nieto», «aunque en las elecciones del 2024 López obrador se reeligiera», «no soy mexicano, pero me gustaría esta pareja… Veo comentarios negativos, no todos son iguales»

«Obvio que no los chiapanecos tenemos memoria, fue el peor gobierno y la tipa nunca hizo nada para la población, solo posaba en portadas como lo que es una buena para nada no tiene ni talento para ser artista, menos para apoyar en bien de la sociedad.

Dejen de poner locuras puras ilusiones falsas». Archivado como: Manuel Velasco Anahí