«Muero de amor con los regalos que me dan mis fans, me tocan el corazón, los amo», dijo la exesposa de Joan Sebastian mientras mostraba algunos de los detalles. La actriz, enseñó a la cámara un cojín con una imagen de ella junto a su hijo, regalo hecho por un fan.

Al borde del llanto, agradeció a los fans por los detalles

Completamente conmocionada y al borde de las lágrimas, Maribel Guardia no se cansó de agradecerle a sus fanáticos por consentirla con regalos día con día «Gracias a todas que me han dado regalos de mi hijo que híjoles, me emocionan mucho», dijo conteniendo el llanto.

El pasado 9 de abril, Maribel Guardia afrontó quizás la prueba más dolorosa que la vida le ha puesto. Julián Figueroa fue reportado sin vida en su casa, en donde la actriz contó en aquel momento, que recibió una desgarradora llamada en donde le dieron a conocer dicha noticia.