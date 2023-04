Lupillo Rivera incursiona en la industria del cannabis y lo ofrece a artistas

Lupillo Rivera incursiona en la industria de Cannabis, se la ofrece a los artistas

De igual manera, el cantante de regional mexicano se mostró agradable en la entrevista y terminó por ofrecerles a los artistas que quieran apoyar su negocio, Lupillo Rivera también dijo cuándo podrían adquirir los productos.

“Esa pastilla me estaba dañando el hígado, el mismo doctor me recomendó fumar cannabis o tomar gotas de cannabis y fue cuando me metí de lleno al negocio, y ahora sí que estamos ofreciendo a los artistas que quieran tener su propia línea de todo ese rollo, en este verano ya todo esto arranca”, señaló el cantante.