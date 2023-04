La madre de Jenni Rivera dice la verdad del trío de su nieta

Asegura que las cosas no fueron como se difundieron a los medios

Cree que Alejandra dañó la relación de Jenni con Chiquis ¡REVELAN LA VERDAD DEL SUPUESTO TRÍO DE CHIQUIS RIVERA! La señora Rosa, rompió el silencio ante uno de los temas más controversiales dentro de la familia y que causó la separación de Jenni con su hija mayor, Chiquis Rivera. En un corto video en redes sociales, la mamá de la intérprete de “Inolvidable”, defendió a su nieta y señaló la verdad en esa situación. Uno de los problemas mediáticos que rodeó a la familia Rivera, fue la discusión que enfrentó Jenni con Chiquis antes de morir y que, envolvió al esposo de la Diva de la Banda en el supuesto trío que se llevó a cabo con Elena Jiménez, amiga de la fallecida cantante. Tras el incidente, la cantante dejó fuera de la herencia a Chiquis Rivera y no volvieron a hablar. DOÑA ROSA REVELA LA VERDAD En una serie de preguntas que le realizaron sus seguidores, la señora Rosa, madre de Jenni Rivera, confesó lo que realmente ocurrió con Chiquis Rivera, Esteban Loaiza, Elena Jiménez y un personaje que poco se mencionó durante el escándalo: Alejandra. De acuerdo con las declaraciones, todo inició por los celos de la novia de Elena y lo que habló de Chiquis con Jenni. “No crean todo lo que se dice. A Jenni le enfermaron la cabeza una mujer celosa, Alejandra. Ojalá tengas paz en tu corazón porque eso de hablar de Chiquis no estuvo bien, estuvo muy malo, muy gacho. Ella era pareja de Elena.”, reveló la señora Rosa en el video que publicó en Instagram sobre su nieta.

¿Qué pasó en México? La señora Rosa, destacó que ella se dio cuenta de la situación de celos que atravesó Alejandra con Elena por Chiquis. La mamá de Jenni Rivera, destacó que todo comenzó cuando fueron a México para celebrar el 2 de noviembre y por ello, se dio cuenta de que no quería tener una relación cercana con la pareja de la amiga de su hija. “Todavía fuimos a México cuando se celebraba el Día de Muertos, el día 2 de noviembre, y llegó ella con un pastel para Jenni y yo, ¿qué podía hacer? Yo iba acompañándola, no podía decirle que me llevara al hotel, que no quería una relación con esa mujer”, destacó la señora Rosa en el clip que difundió.

¿Cómo ocurrió el escándalo? En las declaraciones de la señora Rosa, destacó que Alejandra tuvo celos de la relación que había entre Chiquis y Elena, pero todo empeoró cuando la hija de la Diva de la Banda, envió una fotografía en traje de baño para que se la enviara al pretendiente de la hija mayor de Jenni, pero esa acción desató la furia de la pareja de Jiménez. “Ella tenía celos de Chiquis con Elena. Según supe yo, Chiquis se tomó una foto en traje de baño para que se la enviara a Ángel, Ángel del Billar. Pero es que como Jenni no quería a Del Billar, no quería que Chiquis tuviera una relación con él, entonces se la envió a Elena, para que se la enviará a este muchacho”, destacó la señora Rosa.

Chiquis Rivera trío: ¿No cree en el trío? En el video que se hizo popular en redes sociales, la señora Rosa destacó que ella no cree que Chiquis haya realizado un trío con Esteban Loaiza, quien fue esposo de Jenni Rivera, con Elena Jiménez. Ella, señaló que vio el supuesto video donde se observaba a Chiquis estando con ellos, pero que nunca pasó algo entre ellos. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ “Entonces, hay cosas que uno no cree, y yo, la verdad no creo. Nunca lo hubiera creído. Yo vi el video, lo vimos aquí y no había nada”, dijo la Señora Rosa en una serie de videos que compartió en redes sociales sobre los temas que más le interesaron a sus fanáticos. La mayoría de seguidores, no dudaron en expresar su apoyo a Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera trío: “Busquen sanar” Por último, los seguidores de la familia Rivera no dudaron en defender a Chiquis Rivera de la situación que tuvo que enfrentar con su familia por un error que “ella no cometió”. En los comentarios, los fanáticos no dudaron en señalar que la familia debía buscar sanar ese tipo de heridas y volverse a unir, además declararon que Elena Jiménez y Alejandra “obtuvieron su merecido”. Archivado como: Chiquis Rivera trío “No soy fanático de su familia Doña Rosa, pero ojalá Dios le permita ver a toda su familia junta otra vez, Jenni ya no está, pero los hijos son parte ella y en ellos vive Jenni, así que déjense de tonterías y busquen sanar y pedirse perdón”, “Pero mire lo que son las cosas, Elena la dejo. Creo que esa mujer pagó por lo que le hizo a Chiquis”, “Y tanto que crucificaron a chiqui, debieron de hablar antes, debieron de ser justos”.

