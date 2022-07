Las opiniones sobre la supuesta aparición de la médium en el programa de la Dra. Polo se dividen

“En redes aseguran que esta chica ‘Amanda’ es nada más y nada menos que #mafewalker!! La chica claramente se le nota acento Mexicano, recordemos que Mafe es colombiana!! Esto fue en 2016”, se puede leer en la descripción del video. Esto provocó que se dividieran las opiniones, pues mientras algunos internautas aseguran que sí es la médium y que el parecido con su foto actual es innegable mientras que otros confirman que no es ella.

“Yo digo que no es”, “Si se parecen además no se sabe si también miente la nacionalidad así como miente que habla con los alíen”, “No es”, “Sii obvio mas joven”, “Yo digo que no es … y la voz ? Y el acento? No lo sé, creo que tienen algo parecido pero no creo que sea”, “Si se parecen mucho”, “Si puede hacer acento alienígena que no pueda hacer acento mexicano”, “Yo creo que si es”, “Ni al caso, la nariz totalmente diferente y la voz no coincide”, se lee. Archivado como: Mafe Walker Caso Cerrado. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.