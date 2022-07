“Eso es lo que yo estoy haciendo, siempre te preguntan que cómo estas, es lo primero que te preguntan, y no hay forma de decir como estás”. Dijo la influencer por medio de sus historias. El portal Chisme No Like en Instagram lo compartió y la gente comenzó a escribir mensajes de apoyo hacia Anna y su proceso de duelo. Archivado como: Viuda Fernando del Solar

La influencer e instructora de yoga, compartió un mensaje por medio de sus historias hace un día en donde confesó que no la ha pasado nada bien y que sigue recordando y extrañando a su marido. “Ayer no fue un buen día, nada bueno. Espero que lo que yo les pueda decir le pueda ayudar a alguien que esté pasando por mi situación, muchas veces lo único que tenemos que hacer es atravesar el dolor…”, comenzó diciendo Ferro en su mensaje.

“Solo los que han vivido eso sabrán lo que tú sientes, confía en Dios, él te dará las fuerzas para aprender a vivir con tan grande perdida”, expresaron algunos usuarios mediante Chisme No Like. Anna trata de mantener a sus seguidores al tanto de todo siempre, y así fue como recientemente también dio otras declaraciones sobre cómo ha sido sobre llevar todo.

Viuda Fernando del Solar: Ingrid Coronado compartió su sentir por la la muerte de su ex marido

Recientemente la exesposa de Fernando del Solar, Ingrid Coronado, habló sobre su sentir con respecto al fallecimiento de Fernando en Conectadas, programa que Ingrid conduce junto a Tamara Vargas en MVS, “El día de hoy no se me hace una casualidad que haya salido esta carta, y yo creo que no solamente el día de hoy, vale la pena que todos los días descubramos y veamos qué es lo que estamos sintiendo y más allá de negarlo y decir ‘es que yo no me quiero sentir enojado’ o ‘no me quiero sentir triste’, es decir, ‘ok, esto es lo que estoy sintiendo en este momento, voy a darme la oportunidad de sentirlo para entonces poder expresarlo de maneras saludables’”, dijo Ingrid Coronado.