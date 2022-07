Tal parece que la polémica por las fotos de Ángela Aguilar y su supuesto novio, Gussy Lau, no ha terminado

La cantante y actriz mexicana Thalía también tuvo algo qué opinar

“¿Cómo se va a burlar sí Thalía está con ese viejito por dinero y ella pertenecía al libro de las mujeres de televisión?”, expresaron algunos usuarios

“Thalía me decepciona”. Tal parece que la polémica por las fotos de Ángela Aguilar y su supuesto novio, Gussy Lau, no ha terminado, ya que ahora la cantante y actriz mexicana Thalía también tuvo algo qué opinar y no fue nada grato para la hija menor de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez.

En un video que está disponible en el canal de YouTube Qué les cuento, que tiene poco más de 40 mil suscriptores, se retomó lo que la intérprete de temas como No me acuerdo, Desde esa noche y No me enseñaste había expresado en sus redes sociales hace apenas unas semanas.

Thalía se burla de Ángela Aguilar

En un video de poco menos de dos minutos de duración, se observa en primer lugar a Thalía, usando algunos filtros, revolcarse en la cama de la gracia que le causó el escándalo tras la filtración de las fotos íntimas de Ángela Aguilar y su supueto novio, el compsitor Gussy Lau.

“Me pongo zorra, zorrísima”, se escucha ahora decir a la esposa de Tommy Mottola, quien usó ahora una máscara de este animal: “Thalía se burla del escándalo de Ángela Aguilar”, se dice en este video, el cual provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).