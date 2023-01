A través de las redes sociales han circulado algunas imágenes de la familia que fue asesinada a tiros en Goshen California, donde un grupo de sujetos armados no tuvieron piedad contra los miembros de la familia. Incluso, asesinaron a una madre adolescente quien fue encontrada abrazada de su hijo de tan solo 10 meses de edad.

Madre bebé masacre California: “¿Cómo puede alguien ser un monstruo y hacer eso?”

Cabe mencionar que tanto la madre adolescente como su hijo recibieron un disparo en la cabeza, cuando intentaban escapar de la masacre. Tras las investigaciones correspondientes, el alguacil local describió como una “ejecución al estilo de un cartel” en una casa allanada solo una semana antes por una orden relacionada con narcóticos, según el New York Post.

Algunos de los familiares de las víctimas hablaron ante los medios de comunicación en donde mencionaron que no podían creer lo que había ocurrido: “No puedo entender qué tipo de monstruo haría esto. No puedo entender quién puede matar a un bebé así. … ¿Cómo puede alguien ser un monstruo y hacer eso? No puedo comprenderlo”, dijo el bisabuelo del bebé, Samuel Pina. Archivado como: Madre bebé masacre California