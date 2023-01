“Shari falleció la noche del 13 de enero, por lo que las cosas han sido un poco difíciles. Su salud había ido cuesta abajo durante los últimos dos años. Shari ha estado viviendo en un asilo de ancianos y había hecho algunos intentos para tratar de mejorar, pero nunca se recuperó de ninguno de los problemas de salud que sufría”, dijeron las fuentes a The Sun .

De acuerdo con el portal New York Post , Shari, no tuvo hijos propios, ella se convirtió en la madrastra del asesino cuando se casó con el padre de Dahmer, Lionel. Cabe mencionar que en ese momento tanto Dahmer como su hermano menor, David, se habían convertido en unos adultos jóvenes.

“No va a haber un funeral”

La noticia de su fallecimiento fue informada por conocidos de la occisa en donde mencionaron las verdaderas causas de su muerte: “Por lo que me han dicho ella murió por complicaciones de sus enfermedades. Lionel realmente no ha podido ir a ver a Shari mucho en los últimos tiempos, creo que la última vez que la vio fue en octubre”, dijeron a The Sun..

“No va a haber un funeral, según el testamento de Shari, ella no quería un servicio ni nada por el estilo. Ella solo quería ser incinerada y dejó instrucciones en su testamento sobre lo que quería hacer con las cenizas. No sé si Lionel ya aceptó la muerte de Shari, pero probablemente ya se había enfrentado al hecho de que no podría volver a vivir con su esposa”, agregaron las fuentes. Archivado como: Muere madrastra Jeffrey Dahmer