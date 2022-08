Lourdes del Río libra una dura batalla contra el cáncer de seno y de piel

La periodista de Univisión impacta con nueva imagen

“Mi corazón y mi fe están a prueba de balas”, dijo en su reaparición en televisión

A pesar de que compartió el justo momento, a través de sus redes sociales, en que se despojaba de su cabellera, la reconocida periodista de Univisión Lourdes del Río, quien libra una dura batalla contra el cáncer de seno y superó el de piel, mantuvo el misterio por varias horas, dejando a todos impactados cuando se decidió a mostrar su nueva imagen.

En reciente entrevista con People en español, la presentadora de televisión recordó que fue en febrero pasado que se sometió a una mastografía que ella creía sería de rutina, pues no sentía nada, pero cuál fue su sorpresa cuando le confirmaron que se le había detectado cáncer de seno. Meses después, se le diagnosticó también con cáncer de piel, aunque se sometió a una cirugía para remover las células cancerosas.

“Yo también tengo mis caídas”, reconoce Lourdes del Río

En esta misma entrevista, la periodista de Univisión reconoció que no vive las 24 horas del día, los 7 días a la semana, en una nube feliz, pues también tiene sus caídas y sus retos: “Simplemente escojo que me voy a levantar. Ahí radica la diferencia. Que decidas quedarte en el piso o decidas levantarte. Y si no puedes levantarte hoy, te levantas mañana”.

Lo que pocos saben es que Lourdes del Río se puso en contacto con personas que han sobrevivido a esta enfermedad, entre ellas Adamari López y María Marín. La actriz Karla Monroig también ha sido parte importante en este proceso, incluso ella fue la persona que se animó a cortarle el cabello en una decisión que sorprendió a propios y extraños.