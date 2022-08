Adamari López acepta haber vivido una infidelidad; ¿Culpa a Toni Costa?

La conductora de ‘Hoy Día’ hace inédita revelación

Adamari termina confesando que vivió una ‘infidelidad’

Usuarios opinan sobre las declaraciones de la actriz

Adamari López acepta infidelidad. La conductora puertorriqueña Adamari López, volvió a desatar polémica al intuir que había sido víctima de una infidelidad. No es la primera vez en la que la boricua aprovecha que tiene una gran cantidad de seguidores para hablar de temas que pasan día con día.

Muchas veces ha aprovechado para mandar indirectas hacia cosas que le suceden en su vida o que son bastante normales. Algunos aseguran que sigue con el mismo tema de su ex Toni Costa, y hasta le aconsejan que ya pase de página, pues el bailarín español ya se encuentra en una nueva relación…

¿Acepta que fue víctima de una infidelidad?

A través de un reciente video en Instagram, Adamari publicó un nuevo reel, de esos de que ya está acostumbrada a hacer. En el video, se escucha una mujer diciendo que las cosas que dice en redes sociales no son siempre ciertas, pues que solo lo hace por diversión. Pero luego, da a conocer un detalle.

“Esto va para todo el que me sigue. Señores lo que yo comparto en mis redes es para reir, no extraño a nadie, no estoy sufriendo por nadie, no le tiro indirectas a nadie, nunca me han pegado los cuernos…Bueno los cuernos sí pero lo otro no”, se escucha en dicho audio que Adamari imitó y lo hizo de forma graciosa. Archivado como: Adamari López acepta infidelidad